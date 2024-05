Oxbridge Re Holdings Limited est une société basée dans les îles Caïmans qui fournit des solutions de réassurance principalement aux assureurs de biens et de risques divers dans la région de la côte du Golfe des États-Unis. La société exerce ses activités dans le secteur de la réassurance des biens et des risques divers. La société, par l'intermédiaire de ses filiales de réassurance, Oxbridge Reinsurance Limited et Oxbridge RE NS, souscrit des polices entièrement garanties pour couvrir les pertes de biens dues à des catastrophes spécifiques. Oxbridge Re NS fonctionne comme un sidecar de réassurance qui augmente la capacité de souscription d'Oxbridge Reinsurance Limited. Oxbridge Re NS émet des titres participatifs à l'intention d'investisseurs tiers, dont le produit est utilisé pour garantir les obligations de réassurance d'Oxbridge Reinsurance Limited. Oxbridge Re NS est spécialisée dans la souscription de risques de fréquence moyenne et de gravité élevée, lorsqu'elle estime qu'il existe suffisamment de données pour analyser efficacement le profil risque/rendement des contrats de réassurance.

Secteur Réassurance