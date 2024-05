(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées jeudi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

Celadon Pharmaceuticals PLC - société pharmaceutique spécialisée dans le développement, la production et la vente de médicaments révolutionnaires à base de cannabis - expédie deux produits différents à base de cannabis médical aux États-Unis, ce qui constitue son premier approvisionnement commercial international. "L'entreprise américaine est le fournisseur d'un certain nombre de départements du gouvernement américain, et cette première vente a le potentiel de devenir une source importante de revenus supplémentaires. Le produit a été fourni par les installations britanniques de l'entreprise", ajoute le communiqué.

Oxford BioDynamics PLC - Société de biotechnologie basée à Oxford, Angleterre - S'associe à Goodbody Clinic pour offrir un accès national au test de dépistage de la prostate EpiSwitch "dans tous ses établissements à travers le Royaume-Uni, avec l'appui de son réseau de médecins généralistes". George Thomas, directeur général d'Oxford BioDynamics, ajoute : "Le test rapide EpiSwitch PSE peut améliorer considérablement la précision de la détection du cancer de la prostate, ce qui nous permet d'offrir de meilleurs soins et une plus grande tranquillité d'esprit aux hommes dans l'ensemble du pays. Nous cherchons toujours à renforcer notre engagement en faveur de soins de santé accessibles et de qualité en combinant les dernières innovations comme le test PSE avec l'accès aux cliniques pratiques et aux solutions de dépistage à domicile de Goodbody".

IQ-AI Ltd - Société de services médicaux basée à Londres - Un centre de cancérologie situé sur la côte est des États-Unis s'est abonné à IB Nimble pour optimiser les soins prodigués aux patients souffrant d'un cancer du cerveau. IQ-AI ajoute : "Les décisions de traitement nécessitent des discussions opportunes afin de fournir des soins personnalisés optimaux. IB Nimble fait partie intégrante de cet effort car il facilite la discussion et la collaboration en temps réel entre tous les spécialistes multidisciplinaires. L'application mobile sera utilisée pour améliorer la qualité des soins, par exemple en améliorant les résultats rapportés par les patients, en évitant les hospitalisations inutiles et en réduisant la durée des séjours à l'hôpital."

Fusion Antibodies PLC - chercheur sous contrat basé à Belfast, qui fournit des services de découverte, de conception et d'optimisation d'anticorps thérapeutiques au marché de la santé - conclut un accord pour un nouveau projet de développement d'une thérapie à base d'anticorps avec un client existant, une société de biotechnologie américaine. "Ce contrat est distinct et s'ajoute au projet de suivi de 650 000 USD actuellement entrepris pour le client", ajoute le communiqué. Le nouveau contrat est "centré sur la lutte contre une maladie débilitante chronique chez l'homme" et devrait représenter un revenu de 200 000 livres sterling pour Fusion.

PipeHawk PLC - Fournisseur de technologies pour les autoroutes et les industries automobile, ferroviaire et aérospatiale basé dans le Hampshire (Angleterre) - La filiale QM Systems a décroché un contrat avec un "important fournisseur de moulage d'aluminium" pour fournir des systèmes d'essai d'étanchéité destinés à tester les composants en aluminium moulé sous pression. Le contrat, d'une valeur de 1,2 million de livres sterling, sera exécuté en neuf mois. Le président Gordon Watt déclare : "Ce contrat représente un tout nouveau client pour QM, mais une filiale du client est un partenaire de longue date de QM depuis de nombreuses années. Au cours de ces années, QM a livré un nombre important de systèmes similaires à la filiale du client et continue de le faire. Nous sommes ravis d'accueillir ce nouveau client dans la base de partenaires de QM qui ne cesse de s'élargir.

Crystal Amber Fund Ltd - investit dans des actions britanniques de petite et moyenne capitalisation - Poursuivra son programme de rachat d'actions pour la période allant jusqu'au 30 juin. Depuis le 8 décembre, 7,5 millions de livres sterling ont été utilisés dans le cadre du programme. Il prévoit maintenant de poursuivre les rachats jusqu'à 2,5 millions de livres sterling.

ADM Energy PLC - société d'investissement dans les ressources naturelles - Mise à jour de l'activité récente de la société JKT Reclamation. ADM a acquis une participation dans la société mère de JKT, SW Oklahoma Reclamation LLC, en avril. ADM note qu'un réservoir de mélange et deux nouvelles pompes à fluide ont été loués pour le site de récupération. "Ce nouvel équipement contribuera à augmenter la capacité de traitement du site de récupération de JKT à Wilson, en Oklahoma, et devrait être livré et installé au début du mois de juin 2024", indique ADM. " Après la livraison et l'installation du nouvel équipement, JKT vise à augmenter sa production à 3 500 à 4 000 barils de pétrole par mois. JKT a également conclu une facilité de fonds de roulement à court terme qui permet des avances à court terme sur le pétrole vendu, payables dans les 90 jours, à un coût de 1,75 % par mois sur le montant des fonds empruntés. Cette facilité fournira à JKT les fonds à court terme nécessaires pour accélérer sa croissance".

Pharos Energy PLC - société d'exploration et de production de pétrole et de gaz ayant des actifs en Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient - déclare que l'année 2024 est entrée dans une "position opérationnelle et financière solide", et que la production des quatre premiers mois de l'année est conforme aux attentes. Le directeur général, Jann Brown, ajoute : "En Égypte, nous nous préparons à forer à la fois à El Fayum et à NBS plus tard dans l'année, tandis qu'au Vietnam, les préparatifs sont bien avancés pour notre programme de forage de deux puits sur TGT au cours des deux premiers mois de l'année. Je me réjouis des récents progrès réalisés dans les discussions sur l'extension des licences pour TGT et CNV, tandis qu'en Égypte, nous poursuivons la consolidation de nos deux concessions en une seule afin de bénéficier d'un certain nombre d'avantages. Sur les blocs 125 et 126 au Viêt Nam, nous faisons progresser les options visant à garantir un créneau de forage pour le prospect A, catalyseur clé pour les parties intéressées par l'exploitation de ces licences.

Afentra PLC - société pétrolière et gazière en amont axée sur l'acquisition d'actifs de production et de développement matures en Afrique - Scelle l'acquisition d'une participation non opérationnelle de 12 % dans le bloc 3/05 et d'une participation non opérationnelle de 16 % dans le bloc 3/05A au large de l'Angola. Paiement de 28,4 millions d'USD en espèces.

