La perte d'exploitation d'Oxford BioDynamics se creuse ; EpiSwitch est prometteur

(Alliance News) - Oxford BioDynamics PLC a déclaré mardi que sa perte d'exploitation s'est creusée et que ses revenus sont restés insignifiants au cours de l'exercice qui s'est terminé le 30 septembre, mais elle a indiqué que son produit EpiSwitch a reçu une réponse positive.

La société de biotechnologie basée à Oxford, axée sur la découverte et le développement de biomarqueurs épigénétiques, a déclaré que la perte avant impôts pour l'exercice 2022 était de 7,6 millions GBP, inchangée par rapport à 2021.

La perte d'exploitation s'est élevée à 8,6 millions GBP, soit une augmentation par rapport aux 7,5 millions GBP de l'année précédente, ce qui, selon la société, est dû à l'augmentation du personnel, des frais généraux et administratifs et de l'amortissement.

Oxford Bio a déclaré que les revenus étaient de 200 000 GBP, soit une baisse de 33 % par rapport aux 300 000 GBP de l'année précédente, alors qu'elle a également reçu une subvention de 400 000 GBP.

Le test de réponse aux inhibiteurs de points de contrôle EipSwitch de la société a été lancé aux États-Unis en février de l'année dernière, et au Royaume-Uni en juin, et a reçu un code de terminologie procédurale courante aux États-Unis en juillet.

La société a déclaré qu'EpiSwitch CiRT a également fait l'objet de présentations au congrès de la Société européenne d'oncologie médicale et à la réunion annuelle de la Société américaine d'oncologie clinique.

Oxford Bio a souligné le succès de son placement d'actions après la fin de l'année, qui a permis de lever 9,3 millions de livres sterling en octobre, après avoir également levé 3,6 millions de livres sterling en octobre 2021.

Le directeur général Jon Burrows a déclaré : "Le fait marquant de l'année a été le lancement du test EpiSwitch CiRT Checkpoint Inhibitor Response, qui, à partir d'une simple prise de sang, fournit aux médecins une prédiction rapide et précise de la probabilité d'un patient de répondre à un traitement par inhibiteur de point de contrôle immunitaire. Le CiRT génère déjà des ventes et des remboursements prometteurs sous notre code CPT unique aux États-Unis. Le test a le potentiel d'avoir un impact majeur dans le domaine de la biopsie liquide pour la médecine de précision.

"Nous sommes de plus en plus encouragés par la réponse positive des oncologues, des pharmaciens et des payeurs de soins de santé, et bien qu'il ne s'agisse que d'un début, l'élan semble se renforcer - en particulier maintenant que CiRT dispose d'un code de remboursement unique."

Les actions d'Oxford BioDynamics étaient en baisse de 4,9% à 14,53 pence par action mardi matin à Londres.

Par Harvey Dorset, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.