Oxford BioDynamics Plc est une société de biotechnologie basée au Royaume-Uni qui développe des tests médicaux pour la santé immunitaire basés sur la plateforme génomique EpiSwitch 3D. La société se consacre principalement à la commercialisation de produits de diagnostic moléculaire exclusifs et à la recherche et au développement de biomarqueurs. Ses produits comprennent EpiSwitch CiRT, EpiSwitch CST et EpiSwitch Explorer. EpiSwitch CiRT est un test sanguin qui permet de prédire la réponse thérapeutique d'un patient à une immunothérapie par inhibiteur de point de contrôle. EpiSwitch CST est un test sanguin qui permet de prédire la gravité de la maladie COVID-19 chez un adulte. EpiSwitch Explorer est un kit de microréseaux pour le profilage du génome en 3D à haut débit et à haute résolution. La plateforme EpiSwitch permet de traduire de manière reproductible la régulation du génome en 3D en vue d'une application clinique. Cette plateforme fournit un portefeuille de tests cliniques intelligents basés sur la technologie EpiSwitch.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale