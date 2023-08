(Alliance News) - Oxford BioDynamics PLC a annoncé mardi son intention de lever 7 millions de livres sterling par le biais d'un placement, d'une souscription et d'une offre au détail de nouvelles actions de la société.

La société de biotechnologie basée à Oxford et spécialisée dans la découverte et le développement de biomarqueurs épigénétiques a déclaré qu'elle placerait un minimum de 43 millions d'actions nouvelles et qu'elle souscrirait directement jusqu'à 2,5 millions d'actions nouvelles afin de lever un produit brut d'au moins 5 millions de livres sterling à un prix d'émission de 11 pence chacune.

Cette opération s'accompagne d'une offre au détail d'actions nouvelles visant à lever jusqu'à 2 millions de livres sterling, également au prix d'émission. Les actions d'Oxford BioDynamics ont clôturé en baisse de 3,3 % à 10,40 pence l'unité à Londres mardi.

Oxford BioDynamics a déclaré que la levée de fonds fournira un fonds de roulement pour "soutenir le développement commercial, grâce à un investissement continu dans les activités de vente et de marketing pour accroître l'adoption d'EpiSwitch et les dépenses pour achever la validation, le lancement et le soutien initial des ventes et du marketing de [EpiSwitch pour le dépistage de la prostate]".

La levée de fonds est conditionnée, entre autres, à l'approbation des actionnaires lors de l'assemblée générale du 18 août.

"Nous sommes heureux d'annoncer aujourd'hui la levée de fonds proposée, garantissant ainsi la marge de manœuvre du groupe jusqu'au lancement de notre test de dépistage de la prostate EpiSwitch, attendu avec impatience, plus tard en 2023, et même au-delà. Les actionnaires actuels et les nouveaux actionnaires ont l'intention de participer à la levée de fonds, aux côtés des directeurs et des cadres supérieurs de l'ensemble du groupe", a déclaré le directeur général Jon Burrows.

"Nous sommes également heureux que l'offre primaire permette aux actionnaires individuels, nouveaux et existants, d'investir dans cette nouvelle phase passionnante du développement d'OBD, aux mêmes conditions que les investisseurs institutionnels."

"Avec toute l'équipe d'OBD, je me réjouis de soutenir la croissance continue de notre test phare EpiSwitch CiRT aux États-Unis et au Royaume-Uni et de travailler au lancement commercial réussi de l'important test PSE sur le marché.

