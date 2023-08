Oxford Biomedica Plc est un spécialiste des vecteurs viraux basé au Royaume-Uni qui se concentre principalement sur la fourniture de thérapies aux patients. La société et ses filiales sont engagées dans les systèmes de livraison de vecteurs viraux, y compris ceux basés sur le lentivirus, le virus adéno-associé (AAV) et l'adénovirus. Elle fournit des solutions aux sociétés de biotechnologie et de biopharmacie spécialisées dans la thérapie cellulaire et génique pour leurs besoins en matière de développement de processus, de développement analytique et de fabrication. La société a mis au point une plateforme LentiVector, qui se concentre sur un système d'administration de vecteurs lentiviraux. Sa plateforme LentiVector est engagée dans des programmes allant du stade préclinique au stade commercial dans toute une série de domaines thérapeutiques avec des partenaires mondiaux. La société dispose de locaux de fabrication, de laboratoires et de bureaux dans six installations à Oxford, au Royaume-Uni. La filiale de la société, Oxford Biomedica Solutions LLC, possède une usine de fabrication d'AAV près de Boston, dans le Massachusetts, aux États-Unis.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale