(Alliance News) - Les titres suivants sont les principales hausses et baisses parmi les petites capitalisations du London Main Market ce mercredi.

PETITES CAPITALISATIONS - GAGNANTS

Oxford BioMedica PLC, en hausse de 13% à 274,00 pence, fourchette de 12 mois 236,50-575 pence. La société de thérapie cellulaire et génique a entamé des négociations exclusives avec l'Institut Meriueux SA pour qu'Oxford BioMedica achète ABL Europe, une organisation européenne de développement et de fabrication sous contrat. ABL possède une "expertise spécialisée" dans le développement et la fabrication de solutions pour les biotechnologies et la biopharmacie, y compris la thérapie génique, les virus oncolytiques et les candidats vaccins. L'acquisition se ferait pour 15 millions d'euros en actions Oxford BioMedica à un prix d'émission d'au moins 407,4 pence par action. Les 15 millions d'euros comprennent la valeur de 10 millions d'euros de financement en espèces de l'Institut Mérieux avant l'achèvement de l'opération, l'entreprise française s'engageant à verser 20 millions d'euros supplémentaires sous forme de financement futur en échange d'actions supplémentaires d'Oxford Biomedica. La société annonce également ses résultats intermédiaires. Le chiffre d'affaires tombe à 43,1 millions de livres sterling, contre 64 millions de livres sterling l'année précédente, et la perte avant impôts se creuse, passant de 27,4 millions de livres sterling à 52,3 millions de livres sterling.

MJ Gleeson PLC, en hausse de 4,1% à 407,00p, fourchette de 12 mois 331,00p-499,00p. Les actions du constructeur de maisons à bas prix et promoteur foncier basé à Sheffield augmentent dans le cadre d'une forte performance dans le secteur de la construction de maisons. L'inflation globale au Royaume-Uni s'est ralentie de manière inattendue en août, selon les données publiées mercredi. En conséquence, les investisseurs en actions prévoient de nouvelles réductions des coûts d'emprunt, après que les taux hypothécaires ont baissé ces dernières semaines. Les coûts élevés des prêts hypothécaires ont freiné la demande des consommateurs et entravé les progrès des constructeurs de logements britanniques au cours des derniers mois. Parmi les constructeurs de maisons à grande capitalisation, Barratt Developments PLC est en hausse de 4,3 %, Persimmon PLC de 4,2 % et Berkeley Group Holdings PLC de 3,2 %.

PETITES CAPITALISATIONS - PERDANTS

SIG PLC, en baisse de 4,3% à 34,80p, fourchette de 12 mois 27,00p-45,38p. Les actions du fournisseur de produits d'isolation, de toiture, d'intérieur commercial et de construction chutent, mais sont en hausse de 10% au cours du mois dernier. Depuis le début de l'année, l'action est en hausse de 19 %. En août dernier, SIG avait annoncé un premier semestre 2023 difficile, le bénéfice avant impôts ayant chuté de 53% en glissement annuel dans des conditions de marché difficiles.

Par Elizabeth Winter, journaliste senior des marchés d'Alliance News

