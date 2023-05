Approbation de la demande d'essai clinique d'Oxford Cannabinoid

Oxford Cannabinoid Technologies Holdings PLC - société pharmaceutique spécialisée dans les médicaments à base de cannabinoïdes - annonce que l'Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (Medicines & Healthcare Products Regulatory Agency) et le Comité d'éthique de la recherche du Pays de Galles (Wales Research Ethics Committee) ont approuvé la demande d'essai clinique de phase I combinée de la société pour le principal médicament candidat d'OCTP, l'OCT461201. Cet essai clinique de phase I, le premier chez l'homme, est mené au Royaume-Uni sur des volontaires sains, avec un protocole de dose unique ascendante. Le recrutement des participants commencera immédiatement et l'essai devrait se terminer au cours du troisième trimestre. L'essai est entièrement financé par les ressources existantes d'OCTP.

Cours actuel de l'action : 1,28 pence, en hausse de 2,4 % à Londres mercredi

Evolution sur 12 mois : +35%.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

