Oxford Cannabinoid Technologies Holdings Plc est une société pharmaceutique basée au Royaume-Uni. L'entreprise développe un portefeuille de médicaments cannabinoïdes sur ordonnance (pCB). L'entreprise a constitué un pipeline de trois types de composés cannabinoïdes, à partir desquels elle développe des médicaments qui ciblent le système endocannabinoïde. Les composés cannabinoïdes comprennent les phytocannabinoïdes, les mêmes composés que l'on trouve dans le cannabis (pCBs) ; les pCBs modifiés chimiquement avec des caractéristiques améliorées semblables à celles des médicaments, et ; les nouvelles entités chimiques (NCEs) avec une sélectivité des récepteurs cannabinoïdes. Son programme de développement comprend OCT461201, OCT130401 et des dérivés de cannabinoïdes. Elle vise le développement de médicaments pour les douleurs neuropathiques et viscérales, en se concentrant sur la névralgie périphérique induite par la chimiothérapie, le syndrome du côlon irritable et la névralgie du trijumeau. La filiale de la société est Oxford Cannabinoid Technologies Ltd.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale