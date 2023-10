Oxford Cannabinoid Technologies Holdings Plc est une société holding basée au Royaume-Uni. La filiale à part entière de la société est Oxford Cannabinoid Technologies Ltd (OCT). OCT est une société pharmaceutique qui se concentre sur le développement de médicaments sur ordonnance à base de cannabinoïdes. La stratégie de développement de médicaments d'OCT comprend le développement de dérivés de cannabinoïdes, de phytocannabinoïdes naturels (pCBs) et d'autres composés médicamenteux qui interagissent avec le système endocannabinoïde. OCT possède une bibliothèque d'environ 93 dérivés de cannabinoïdes et se concentre sur son principal candidat médicament, OCT461201.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale