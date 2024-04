Oxford Cannabinoid Technologies Holdings plc est une société pharmaceutique basée au Royaume-Uni qui développe des médicaments à base de cannabinoïdes délivrés sur ordonnance. La société travaille avec trois types de composés cannabinoïdes : les phytocannabinoïdes synthétisés, les dérivés cannabinoïdes et les nouvelles entités chimiques. Son pipeline de développement de médicaments comprend à la fois des composés naturels et synthétiques, et inclut des composés ciblant la névralgie du trijumeau, une forme sévère de douleur au visage, et des dérivés de cannabinoïdes ciblant la douleur et d'autres domaines thérapeutiques. Elle possède un portefeuille de quatre programmes de développement de médicaments : Programme 1 (OCT461201), Programme 2 (OCT130401), Programme 3 (Dérivé de cannabinoïde) et Programme 4 (Dérivé de cannabinoïde). OCT461201 est une nouvelle entité chimique, agoniste des récepteurs CB2, synthétisée chimiquement pour se comporter comme un cannabinoïde. Son OCT130401 est une combinaison médicament/appareil. Elle possède un portefeuille de plus de 500 dérivés et droits de propriété intellectuelle, dont 14 familles de brevets et les données de recherche associées.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale