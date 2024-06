Oxford Industries, Inc. opère dans le secteur de l'habillement et possède et commercialise les marques Tommy Bahama, Lilly Pulitzer, Johnny Was, Southern Tide, The Beaufort Bonnet Company et Duck Head. La société distribue ses produits par l'intermédiaire de ses canaux de vente directe au consommateur, à savoir ses magasins de vente au détail à prix complet, ses sites web de commerce électronique et ses magasins d'usine, et de son canal de distribution en gros, qui comprend les ventes à divers magasins spécialisés, magasins de marque, grands magasins, sites web de commerce électronique multimarques et autres détaillants. En outre, Tommy Bahama exploite des points de vente d'aliments et de boissons, notamment des Marlin Bars et des restaurants à service complet, généralement adjacents à un magasin de détail Tommy Bahama. Tommy Bahama conçoit, s'approvisionne, commercialise et distribue des vêtements de sport pour hommes et femmes et des produits connexes. Lilly Pulitzer conçoit, s'approvisionne, commercialise et distribue des collections haut de gamme de robes pour femmes et filles, de vêtements de sport et de produits connexes.

Secteur Habillement et accessoires