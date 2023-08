Oxford Industries, Inc. est une entreprise de vêtements de marque. La société conçoit, s'approvisionne, commercialise et distribue des produits portant les marques de son portefeuille de marques de style de vie : Tommy Bahama, Lilly Pulitzer, Johnny Was, Southern Tide, TBBC et Duck Head. La société distribue principalement ses produits par l'intermédiaire de ses canaux de distribution directe au consommateur, qui se composent de magasins de détail, de sites web de commerce électronique et de points de vente propres à chaque marque, ainsi que de ses activités dans le domaine de l'alimentation et des boissons Tommy Bahama. Ses activités de vente en gros consistent en la distribution de produits portant ses marques de style de vie, qui complètent ses activités de vente directe au consommateur et lui permettent d'accéder à un plus grand groupe de consommateurs. La société exploite 292 magasins, dont 103 magasins Tommy Bahama, 21 points de vente de produits alimentaires et de boissons Tommy Bahama, 33 points de vente Tommy Bahama, 59 magasins Lilly Pulitzer, 65 magasins Johnny Was, deux points de vente Johnny Was, six magasins Southern Tide et trois magasins TBBC.

Secteur Habillement et accessoires