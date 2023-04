Le PDG d'Oxford Instruments prend sa retraite après 7 ans à la tête de l'entreprise

Les actions de la société cotée à Londres ont augmenté de 5,5 %, tandis que TT Electronics a chuté de près de 3 % à 7 h 50 GMT.

Barkshire, qui a dirigé le fabricant d'outils de nanotechnologie pendant sept ans, quittera l'entreprise après y avoir travaillé pendant plus de 25 ans, a déclaré Oxford Instruments, ajoutant que la date de la succession sera annoncée en temps voulu.

M. Tyson est PDG de TT Electronics depuis plus de huit ans et a occupé des postes de direction dans le secteur technologique pendant plus de 30 ans.

TT Electronics a déclaré que M. Tyson avait apporté des changements "transformationnels" au sein du groupe, ce qui a permis d'améliorer ses performances financières et opérationnelles.

Oxford Instruments a également prévu que le bénéfice d'exploitation ajusté pour l'exercice clos en mars 2023 serait supérieur à ses attentes précédentes, grâce à la forte demande des clients aux États-Unis, en Europe et au Japon, et à l'amélioration des problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement.

La société basée au Royaume-Uni, qui dessert diverses entreprises industrielles et communautés de recherche scientifique, prévoit une croissance annuelle du chiffre d'affaires du groupe d'environ 22%, avec des commandes supérieures à son chiffre d'affaires.