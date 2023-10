Oxford Instruments plc est un fournisseur britannique de produits et de services de haute technologie destinés à diverses entreprises industrielles et communautés de recherche scientifique. La société opère à travers trois segments : Matériaux et caractérisation, Recherche et découverte et Services et soins de santé. Le segment Matériaux et caractérisation se concentre sur la recherche appliquée et le développement (R&D) ainsi que sur les clients commerciaux, permettant la fabrication et la caractérisation de matériaux et de dispositifs jusqu'à l'échelle atomique. Le segment Recherche & Découverte est engagé dans la fourniture de solutions avancées qui créent des environnements et permettent des mesures jusqu'aux niveaux moléculaire et atomique, qui sont utilisés dans la recherche fondamentale. Le segment Service & Healthcare assure le service à la clientèle et l'assistance pour ses produits et la maintenance des systèmes d'imagerie médicale de tiers. Ses produits comprennent la microscopie à force atomique, la microscopie électronique, les outils de dépôt et de gravure, les systèmes à basse température et autres.

