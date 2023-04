Oxford Instruments : perspectives optimistes, embauche de Tyson de TT Electronics en tant que PDG

(Alliance News) - Oxford Instruments PLC a déclaré jeudi qu'elle s'attendait à une augmentation de son chiffre d'affaires pour l'exercice clos le 31 mars et qu'elle avait embauché Richard Tyson de TT Electronics PLC en tant que nouveau directeur général.

Les actions étaient en hausse de 5,1 % à 2 570,00 pence l'unité jeudi matin à Londres, la meilleure performance de l'indice FTSE 250.

Oxford Instruments fournit des technologies et des services aux entreprises industrielles et aux chercheurs scientifiques.

Pour l'exercice 2023, la société a déclaré qu'elle s'attendait à ce que le bénéfice d'exploitation ajusté soit supérieur aux attentes précédentes. Pour l'exercice 2022, le bénéfice d'exploitation ajusté était de 66,3 millions de livres sterling.

Oxford Instruments a noté une croissance des commandes et des revenus sur les marchés américain, européen et japonais en raison de la demande des clients. Il a déclaré que, bien que les défis de la chaîne d'approvisionnement mondiale se soient poursuivis, ils ont commencé à s'améliorer au cours du second semestre de l'exercice financier.

En conséquence, l'entreprise s'attend désormais à une croissance du chiffre d'affaires d'environ 22 % pour l'année, avec des commandes supérieures au chiffre d'affaires pour l'année. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 367,3 millions de livres sterling pour l'exercice 2022.

La société a déclaré qu'elle s'attendait à ce que la marge d'exploitation ajustée reste globalement stable en glissement annuel, malgré l'inflation des coûts et "le retard déjà mentionné dans la récupération par des augmentations de prix, ainsi que nos investissements continus dans la livraison et l'efficacité".

Par ailleurs, Oxford Instruments a annoncé que son directeur général, Ian Barkshire, prendrait sa retraite après sept ans à ce poste.

L'entreprise a engagé Richard Tyson, actuellement PDG du fournisseur d'électronique TT Electronics PLC, basé à Surrey, en Angleterre, en tant que nouveau PDG.

La société a précisé que M. Barkshire resterait PDG jusqu'à l'arrivée de M. Tyson, dont la date d'entrée en fonction sera confirmée en temps voulu.

Le président Neil Carson a déclaré : "Je suis ravi que Richard Tyson nous rejoigne pour nous guider dans la prochaine phase de notre croissance. Grâce à son palmarès et à sa grande expertise en matière d'innovation de haute technologie et de fabrication mondiale, Richard est idéalement placé pour tirer parti de la position de force créée par Ian et le directeur financier Gavin Hill, ainsi que par notre équipe de direction, et pour poursuivre la trajectoire positive d'Oxford Instruments en tant que l'une des principales entreprises technologiques mondiales du Royaume-Uni."

TT Electronics a déclaré qu'elle allait entamer le processus de nomination d'un nouveau PDG, notant que la période de préavis de Tyson est de 12 mois. "Il restera en fonction jusqu'à ce que le conseil d'administration ait achevé le processus de succession", a déclaré TT.

TT a également déclaré que les échanges commerciaux restaient conformes aux attentes et qu'elle ferait une mise à jour le 9 mai.

Les actions de TT Electronics ont baissé de 4,4 % à 187,46 pence chacune.

