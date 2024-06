Oxford Metrics plc est une société de logiciels de détection intelligente basée au Royaume-Uni, qui dessert les marchés des sciences de la vie, du divertissement et de l'ingénierie. Elle développe des logiciels qui permettent l'interface entre le monde réel et son jumeau virtuel. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de sa division Vicon Group. Vicon Group est engagé dans le développement, la production et la vente de logiciels et d'équipements informatiques pour les marchés de l'ingénierie, du divertissement et des sciences de la vie. Parmi ses clients dans le domaine des sciences de la vie figurent le Guys & St Thomas Hospital, l'Imperial College London, l'université de Harvard, le Shriner's Hospital for Children et l'Australian Institute of Sport, qui utilise les systèmes Vicon pour comprendre les mouvements dans les domaines du sport, des soins de santé et de la recherche. Parmi ses clients dans le domaine de l'ingénierie, Boeing, Airbus, Ford, BMW, UPENN et la NASA placent les systèmes Vicon à l'avant-garde des applications en ergonomie, en ingénierie, en drones et en recherche. Ses clients dans le domaine de la réalité virtuelle sont Dreamscape Immersive, Immersive Gamebox, Sandbox VR et Europa.

Secteur Logiciels