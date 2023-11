Oxford Metrics plc est une société de logiciels de détection intelligente basée au Royaume-Uni. La société est engagée dans le développement de logiciels qui permettent l'interface entre le monde réel et son jumeau virtuel. La société est au service des marchés des sciences de la vie, du divertissement et de l'ingénierie. La société opère par le biais de sa division Vicon. Vicon est engagée dans l'analyse de la mesure du mouvement auprès de milliers de clients dans le monde entier, y compris le Guy's Hospital, Industrial Light & Magic, le MIT et la NASA. Le logiciel de détection intelligente de la société aide environ 10 000 clients dans plus de 70 pays, dont 10 sociétés de jeux et 20 universités dans le monde entier. Le Guys & St Thomas Hospital, l'Imperial College London, l'Université de Harvard, le Shriner's Hospital for Children et l'Australian Institute of Sport, sont les clients qui utilisent les systèmes Vicon pour fournir une vision approfondie du mouvement pour le sport, les soins de santé et la recherche.

Secteur Logiciels