(Alliance News) - Oxford Nanopore Technologies PLC a déclaré lundi qu'elle s'attendait à une croissance semestrielle et la société de séquençage par nanopore a maintenu ses prévisions annuelles.

Oxford Nanopore a déclaré que le chiffre d'affaires de son segment principal des outils de recherche en sciences de la vie a augmenté de 22 % en glissement annuel pour atteindre 86 millions de livres sterling au cours des six mois se terminant le 30 juin.

La croissance sous-jacente du chiffre d'affaires de cette unité, qui n'inclut pas le séquençage Covid-19 ni les recettes du programme génomique émirati, devrait être de 46 % à taux de change constant.

L'EGP est un programme mis en place à Abu Dhabi qui utilisera la technologie de séquençage d'Oxford Nanopore pour étudier le patrimoine génétique des Émiratis.

En ce qui concerne l'avenir, Oxford Nanopore n'a pas modifié ses prévisions annuelles. Il s'attend à ce que le chiffre d'affaires des outils de recherche en sciences de la vie augmente de 16 % à 30 % à taux de change constant pour 2023. Le chiffre d'affaires de LSRT en 2022 s'est élevé à 146,8 millions de livres sterling, soit une hausse de 16 % en données publiées et de 10 % à taux de change constant. Le chiffre d'affaires global du groupe s'est élevé à 198,6 millions de livres sterling en 2022, en hausse de 49 %, ou de 43 % à taux de change constant.

"Les recettes sous-jacentes de LSRT, à l'exclusion des recettes de l'EGP et du séquençage Covid-19, devraient augmenter de plus de 30% par an à taux de change constant à la fois en 2023 et à moyen terme", a déclaré l'entreprise.

Elle vise une marge brute supérieure à 60 % pour l'unité cette année et plus de 65 % à moyen terme. La marge de l'unité en 2022 a augmenté à 56,3 %, contre 53,8 % en 2021.

À plus long terme, et sur la base des "plans de développement et de commercialisation actuels", l'entreprise vise toujours le seuil de rentabilité en 2026 au niveau du bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement.

"Nous avons enregistré une forte croissance du chiffre d'affaires sous-jacent au cours du premier semestre 2023, car la demande pour notre technologie continue d'augmenter auprès d'une base de clients de plus en plus large et diversifiée. Nous avons également fait des progrès considérables pour positionner l'entreprise en vue de sa croissance future : lancement d'un certain nombre de nouveaux produits innovants et de mises à jour de la plateforme qui offrent aux utilisateurs une plus grande précision et des données plus riches que jamais ; formation de collaborations importantes pour ouvrir de nouvelles opportunités sur les marchés cliniques et appliqués ; et investissement pour s'assurer que nous disposons des niveaux de stocks nécessaires pour soutenir l'expansion continue de notre base de clients ", a déclaré Gordon Sanghera, directeur général de l'entreprise.

Les actions de la société ont augmenté de 3,3 % à 230,41 pence chacune à Londres lundi matin.

