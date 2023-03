Oxford Nanopore salue les "progrès significatifs" réalisés en 2022 pour répondre à une demande accrue

(Alliance News) - Oxford Nanopore Technologies PLC a déclaré mardi qu'elle était bien placée pour poursuivre sa croissance en 2023, la demande ayant entraîné une augmentation des revenus et une réduction de sa perte avant impôts l'année dernière.

Oxford Nanopore est une société basée à Oxford, en Angleterre, qui développe et vend des produits de séquençage par nanopore.

Elle a déclaré une perte avant impôts de 83,4 millions de livres sterling en 2022, contre une perte de 166,0 millions de livres sterling en 2021. Le chiffre d'affaires est passé de 133,7 millions de livres sterling à 198,6 millions de livres sterling.

"2022 a été une nouvelle année de progrès significatifs pour Oxford Nanopore. La demande pour notre technologie différenciée continue de croître dans le monde entier et dans de nombreux domaines de la recherche scientifique, notamment la génomique humaine, cancéreuse, animale, végétale, des pathogènes et environnementale....Nous sommes restés inlassablement concentrés sur l'innovation, avec les nouvelles technologies bien accueillies lancées en 2022 qui renforcent encore la position unique d'Oxford Nanopore en tant que plateforme très accessible, précise et riche en informations à toute échelle ", a déclaré le directeur général Gordon Sanghera.

Pour ce qui est de l'avenir, il a déclaré : "Nous abordons 2023 avec un bon élan : "Nous abordons l'année 2023 avec une bonne dynamique. Notre bilan reste solide et nous continuerons à investir dans des innovations révolutionnaires et dans l'expansion opérationnelle afin de soutenir une croissance continue et d'offrir une valeur à long terme aux actionnaires."

Les actions d'Oxford Nanopore s'échangeaient 2,5 % plus haut à 181,00 pence chacune à Londres mardi matin.

