Oxford Nanopore signe un accord de partenariat avec bioMérieux

Oxford Nanopore Technologies PLC - société basée à Oxford, en Angleterre, qui développe et vend des produits de séquençage par nanopore - conclut un partenariat avec bioMérieux SA, société spécialisée dans le domaine du diagnostic in vitro, afin d'améliorer les résultats en matière de santé. Ce partenariat permettra d'explorer les possibilités d'introduire le séquençage par nanopore sur le marché du diagnostic des maladies infectieuses.

Gordon Sanghera, Chief Executive Officer d'Oxford Nanopore, déclare : "Nous sommes heureux de nous associer à l'expertise de bioMérieux dans le domaine du diagnostic in vitro pour ajouter de nouveaux outils puissants à la lutte contre les maladies infectieuses. En proposant une identification rapide et précise des agents pathogènes et de la résistance antimicrobienne associée, à l'échelle, nous espérons mieux équiper les spécialistes pour qui la rapidité et l'accès à des données complètes sont essentiels."

Le séquençage par nanopores est une nouvelle technologie qui permet d'analyser de longs fragments d'ADN ou d'ARN. La Commission européenne indique que les deux entreprises explorent conjointement des opportunités sélectionnées pour "faire progresser les soins aux patients en leur donnant accès à des solutions de recherche clinique et de diagnostic in vitro basées sur le nanopore".

Cours actuel de l'action : 239,80 pence l'unité, en hausse de 1,2 % lundi matin à Londres

Evolution sur 12 mois : -30%.

Par Xindi Wei, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.