Oxford Nanopore Technologies PLC est une société basée au Royaume-Uni. La société développe une technologie de détection qui utilise des nanopores - des trous à l'échelle nanométrique intégrés à l'électronique, pour effectuer des analyses moléculaires. Ses produits séquencent l'acide désoxyribonucléique (ADN) et l'acide ribonucléique (ARN). Son produit comprend une plateforme de détection, qui est utilisée pour l'analyse de divers types de molécules, comme les protéines. La plate-forme de la société est utilisée par les chercheurs scientifiques pour répondre à des questions sur la biologie des personnes, des plantes, des animaux, des agents pathogènes et des environnements. Elle est également utilisée dans des contextes appliqués, tels que les diagnostics cliniques, l'épidémiologie et la sécurité alimentaire. Ses domaines de recherche comprennent la microbiologie, le microbiome, l'environnement, les plantes, les animaux, les maladies infectieuses, la génomique humaine, la recherche clinique, le cancer, le transcriptome et la génomique des populations. Les autres produits de la société comprennent MinION, GridION, PromethION, VolTRAX, Flongle Flow Cells, PromethION Flow Cells, et MinION and Gridion Flow Cells.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés