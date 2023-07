Oxygenta Pharmaceutical Limited, anciennement S.S. Organics Limited, est une société basée en Inde qui fabrique des médicaments en vrac. L'entreprise fabrique toutes les catégories et tous les types de médicaments, y compris des préparations pharmaceutiques et des produits chimiques organiques fins. Elle fabrique des médicaments contre l'ulcère et des médicaments antibactériens. Elle travaille en sous-traitance pour Aurobindo Pharma Limited (APL) et a également sa propre production. La société travaille en sous-traitance avec APL pour la fabrication de Cirprofloxacine HCL à partir d'acide fluoro-chloro-quinolonique (Q-Acide). La société fabrique du Pantaprozole Sodium et de la Gabapentine pour sa propre production. L'usine de la société est située à Survey No. 252/1, Aroor Village, Sadasivapet Mandal, Medak District, Telangana.

Secteur Produits pharmaceutiques