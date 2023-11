La société russe de commerce électronique Ozon a annoncé jeudi que ses American depositary shares (ADS) avaient été retirées de la cote du Nasdaq, mettant ainsi fin à près de trois ans d'association avec la bourse américaine.

Ozon, l'une des principales sociétés russes de commerce électronique, a levé près d'un milliard de dollars lors de son introduction en bourse à la fin de l'année 2020, ce qui a déclenché un mini-boom des introductions en bourse pour les entreprises russes.

Mais la négociation des titres d'Ozon sur le Nasdaq a été suspendue peu après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, tout comme la cotation des entreprises russes à la Bourse de Londres.

Ozon a déclaré que ses obligations d'information en vertu de la loi américaine sur les bourses étaient suspendues depuis le 9 novembre et qu'elle s'attendait à ce que leur résiliation et leur désenregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis prennent effet le 7 février 2024.

"La décision de la société de procéder au désenregistrement vise à réduire la complexité et les coûts des rapports après le retrait des ADS de la cote du Nasdaq", a déclaré Ozon dans un communiqué.

Fin juillet, les ADS d'Ozon ont commencé à être négociés sur l'Astana International Exchange (AIX) du Kazakhstan, une décision qui, selon l'entreprise, pourrait accroître la liquidité, en particulier pour les investisseurs internationaux souhaitant négocier ses titres. (Reportage d'Alexander Marrow, édition de Mark Potter)