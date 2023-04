P.A.M. Transportation Services, Inc. nomme Lance K. Stewart vice-président des finances et trésorier

Le 3 avril 2023, le conseil d'administration de P.A.M. Transportation Services, Inc. a nommé Lance K. Stewart au poste de vice-président des finances et trésorier de la société, avec effet immédiat. M. Stewart, âgé de 53 ans, est directeur financier et trésorier par intérim de la société depuis le 13 mars 2023 et vice-président des opérations de la principale filiale opérationnelle de la société, P.A.M. Transport, Inc. depuis 2020. Il a été vice-président de la comptabilité de P.A.M. Transport de 2016 à 2020.

M. Stewart a précédemment occupé les fonctions de vice-président des finances, directeur financier, secrétaire et trésorier de la société de 2010 à 2013 et de vice-président de la comptabilité et contrôleur de P.A.M. Transport de 2002 à 2010. M. Stewart a commencé sa carrière chez P.A.M. Transport en 1990 et a occupé diverses fonctions avant de devenir vice-président de la comptabilité en 2002.