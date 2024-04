PT Bank Pan Indonesia Tbk est une société basée en Indonésie, qui est engagée dans les services bancaires. Les secteurs d'activité de l'entreprise sont la banque et la multifinance. La société offre une gamme de produits et/ou de services bancaires, notamment des produits d'épargne, des produits de prêt, des produits bancaires électroniques et d'autres services. Ses produits d'épargne comprennent Tabungan Panin, Tabungan Junior, Tabunganku, Tabungan Rencana, Simpanan Pan Dollar, Tabanas Panin, Dépôt à vue et Dépôt à terme. Ses produits de prêt comprennent le Kredit Express Panin, le prêt hypothécaire, le prêt polyvalent, le SMART Panin, le micro-prêt, la carte de crédit, le prêt aux entreprises et le prêt syndiqué. Ses produits de banque électronique sont les suivants : ATM, Call Panin, Mobile Panin, Internet Panin et Biznet Panin. Ses autres services comprennent la gestion de trésorerie, Panin Remittance, Rekening Dana Nasabah (RDN) Panin, Panin Prioritas, Panin Prioritas et Save Deposit Box (SDB) Panin. Ses filiales comprennent PT Clipan Finance Indonesia Tbk et PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.

Secteur Banques