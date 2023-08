P10, Inc. est un fournisseur de solutions de marché privé à classes d'actifs multiples. La société structure, gère et surveille des portefeuilles d'investissements sur le marché privé, qui comprennent des fonds spécialisés et des comptes séparés personnalisés au sein de fonds d'investissement primaires, d'investissements secondaires, d'investissements directs et de co-investissements, collectivement (véhicules d'investissement spécialisés) à travers des classes d'actifs. Son portefeuille de solutions privées comprend le Private Equity, le Venture Capital, l'Impact Investing et le Private Credit. Les solutions de la société opèrent sous des marques telles que RCP Advisors, pour la solution Private Equity ; TrueBridge, pour la solution Venture Capital ; Enhanced, pour la solution Impact Investing et Five Points, pour la solution Private Credit. Sa base d'investisseurs comprend certains des investisseurs institutionnels, notamment des fonds de pension, des fonds de dotation, des fondations, des pensions d'entreprise et des institutions financières. Elle opère et investit sur les marchés privés par le biais d'un certain nombre de solutions d'investissement spécialisées.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds