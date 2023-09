P3 Health Partners Inc, anciennement Foresight Acquisition Corp, est une société de gestion de la santé de la population centrée sur le patient et dirigée par des médecins. La société développe un réseau de prestataires de soins primaires, spécialisés et auxiliaires gérant les soins. Elle soutient les prestataires par des services administratifs et la coordination des soins pour les patients Medicare Advantage. La société oriente, coordonne et intègre les soins afin de créer un plan de soins personnalisé pour chaque patient. La société propose un modèle de soins P3 qui comprend l'éducation, les outils et le soutien pour gérer la maladie, la prévention et le soutien au bien-être, la gestion des médicaments, le soutien infirmier, l'accès aux ressources et aux services communautaires et les équipes de transition des soins, qui se combinent pour former une approche unique des soins aux patients. Sa technologie propose des solutions et des prestations de soins fondées sur des données, une transition transparente des données des payeurs et des patients entre les plateformes, un partage des données en temps réel, des analyses prédictives et une stratification des risques, ainsi que des flux de travail pour des panels de patients complexes.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale