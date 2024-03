P3 Health Partners Inc. est une société de gestion de la santé de la population centrée sur le patient et dirigée par des médecins. La société transforme les soins de santé en améliorant la vie des patients et des prestataires de soins dirigés par des médecins. La société dispose d'un vaste réseau d'environ 2 800 prestataires de soins primaires affiliés dans tout le pays. L'entreprise soutient les prestataires de soins primaires en leur offrant des services administratifs et de coordination des soins fondés sur la valeur qui améliorent les résultats pour les patients et réduisent les coûts. Grâce à des partenariats avec ces prestataires locaux, l'entreprise améliore l'expérience des patients en les orientant, en les coordonnant et en intégrant leurs soins dans le système de santé. L'entreprise dessert l'Arizona, le Nevada, la Floride, l'Oregon, la Californie, etc. L'entreprise propose le modèle de soins P3, qui comprend l'éducation, les outils et le soutien à la gestion de la maladie, la prévention et le soutien au bien-être, la gestion des médicaments, le soutien infirmier, l'accès aux ressources et services communautaires, et les équipes de transition des soins.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale