Paccar, Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de véhicules de transport de marchandises. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente de camions (74,6%) : 185 900 véhicules vendus en 2022 (marques DAF, Kenworth et Peterbilt), et répartis par pays entre Etats-Unis et Canada (95 600 unités), Europe (62 400) et autres (27 900 ; principalement Mexique et Australie) ; - vente d'accessoires, des pièces de rechange et des treuils industriels (20%) : marques Braden, Gearmatic et Carco ; - prestations de financement des ventes (5,2%) : activités de financement classique et de crédit-bail ; - autres (0,2%). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (53,3%), Europe (26%) et autres (20,7%).

Secteur Véhicules et machines lourdes