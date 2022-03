Données financières INR USD EUR CA 2021 3,06 M 0,04 M 0,04 M Résultat net 2021 1,02 M 0,01 M 0,01 M Tréso. nette 2021 0,04 M 0,00 M 0,00 M PER 2021 8,85x Rendement 2021 - Capitalisation 29,6 M 0,39 M 0,35 M VE / CA 2020 6,06x VE / CA 2021 2,94x Nbr Employés - Flottant - Graphique PACHELI INDUSTRIAL FINANCE LIMITED Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs U. Nainer Rawrthar Chief Executive Officer Magimai Anand Chief Financial Officer Lavanya Keerthipati Executive Director & Compliance Officer Ansar Basha Faisun Nisha Independent Non-Executive Director Shahul Hameed Adam Bawa Executive Director