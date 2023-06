PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA, INC. : Goldman Sachs reste à l'achat

Pacific Biosciences of California, Inc. est une société technologique spécialisée dans les sciences de la vie. La société conçoit, développe et fabrique des solutions de séquençage avancées pour aider les scientifiques et les chercheurs cliniques à résoudre des problèmes génétiquement complexes. La société a développé sa technologie SMRT (Single Molecule, Real-Time), qui permet la détection en temps réel de séquences d'acides nucléiques à l'aide d'une seule molécule, afin de remédier à bon nombre des limitations des technologies de séquençage précédentes. Les produits de la société comprennent les instruments Sequel, Sequel II et Sequel IIe et le SMRT Cell 8M, qui, ensemble, peuvent séquencer jusqu'à environ huit millions de molécules d'acide désoxyribonucléique (ADN) simultanément, ainsi que l'instrument Sequel de génération précédente et le SMRT Cell 1M de Sequel, qui, ensemble, conduisent, surveillent et analysent des réactions biochimiques à molécule unique en temps réel. Le système Sequel IIe de la société augmente la capacité de calcul et est conçu pour permettre aux clients de générer des lectures PacBio HiFi.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés