Pacific Biosciences of California, Inc. est une société de technologie des sciences de la vie. La société conçoit, développe et fabrique des solutions de séquençage avancées pour aider les scientifiques et les chercheurs cliniques à résoudre des problèmes génétiquement complexes. La société a développé la technologie SMRT (Single Molecule, Real-Time), qui détecte avec précision la séquence de nucléotides et l'état épigénétique de molécules individuelles d'acide désoxyribonucléique (ADN). Les produits de la société comprennent les instruments Revio, Sequel, Sequel II et Sequel IIe qui conduisent, contrôlent et analysent des réactions biochimiques à molécule unique en temps réel. Les instruments utilisent des systèmes d'imagerie extrêmement sensibles pour collecter les impulsions lumineuses émises par les réactifs fluorescents, ce qui permet d'observer les processus biologiques. Une fois le séquençage lancé, les données en temps réel sont transmises au pipeline d'analyse primaire du système, qui produit des valeurs d'identité et de qualité des bases.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés