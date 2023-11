Pacific Current Group Limited est une société de gestion d'actifs multi-boutiques basée en Australie. La société fournit de la valeur aux actionnaires, aux investisseurs et aux partenaires. La Société investit dans des gestionnaires d'actifs, des sociétés privées de conseil, de placement et des sociétés liées aux investissements à l'échelle mondiale. Elle fournit également, sur une base convenue, des services de distribution et de gestion à certaines sociétés bénéficiaires d'investissements. Son portefeuille se compose d'une gamme de stratégies, diversifiées en termes de stratégie d'investissement, de géographie, de modèle de revenu et de type de client. Son portefeuille de sociétés comprend Aether Investment Partners, LLC ; Astarte Capital Partners, LLP ; Banner Oak Capital Partners LP et autres. Aether Investment Partners, LLC se concentre sur les investissements privés dans les ressources naturelles, les infrastructures et les biens immobiliers opportunistes. Astarte Capital Partners, LLP se concentre sur les infrastructures, les ressources naturelles, les transports et les biens immobiliers. Banner Oak Capital Partners LP se concentre sur les secteurs industriel, multifamilial et des logements pour personnes âgées.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds