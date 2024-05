Pacific Edge Limited est une société internationale de diagnostic du cancer. La société est engagée dans le développement et la commercialisation de tests de diagnostic et de pronostic du cancer de la vessie pour les patients présentant une hématurie ou une surveillance de la maladie récurrente. La société opère à travers deux segments : Le secteur commercial et le secteur de la recherche. Le secteur commercial s'occupe des ventes, du marketing, des laboratoires et des opérations de soutien pour gérer les activités commerciales dans le monde entier. Le secteur de la recherche se consacre à la recherche et au développement de produits de diagnostic et de pronostic pour le cancer humain. La société fournit sa gamme de tests Cxbladder dans le monde entier par l'intermédiaire de ses laboratoires en propriété exclusive en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis. Ses tests Cxbladder aident les cliniciens à désintensifier en toute sécurité l'évaluation de l'hématurie dans les populations à faible incidence, à résoudre les dilemmes diagnostiques et à surveiller les patients pour la récurrence du carcinome urothélial. L'entreprise est présente en Nouvelle-Zélande, en Australie, à Singapour et aux États-Unis.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale