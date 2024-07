Pacific Financial Corporation a annoncé la récente nomination de Peter (Pete) Dworkin au conseil d'administration de la société et au conseil d'administration de Bank of the Pacific. M. Dworkin est un avocat très réputé qui apporte au conseil d'administration plus de 24 ans d'expérience juridique, avec un solide bagage en matière de contrats immobiliers, de questions administratives liées à l'utilisation des sols, de litiges commerciaux et civils et de poursuites pénales. Pete est profondément ancré dans le comté de Whatcom et dans la communauté de Bellingham, où il a siégé pendant 14 ans au conseil d'administration des Whatcom County Domestic Violence and Sexual Assault Services, dont deux mandats distincts en tant que président du conseil d'administration.

M. Dworkin a obtenu une licence en sciences politiques à l'université Western Washington en 1996 et un doctorat en droit à l'université de l'Oregon en 2000 avec mention (Order of the Coif). Il réside actuellement à Bellingham où il pratique le droit et représente des clients dans les différents tribunaux et comtés du nord-ouest de l'État de Washington.