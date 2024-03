Pacific Horizon Investment Trust PLC est une société d'investissement basée au Royaume-Uni. L'objectif de la société est de réaliser une croissance du capital en investissant dans la région Asie-Pacifique (à l'exclusion du Japon) et dans le sous-continent indien. La société peut également investir dans des sociétés basées dans la région et dans des fonds d'investissement spécialisés dans la région ou dans des pays ou des secteurs de la région, même s'ils sont cotés ailleurs. La Société investit également dans d'autres véhicules communs (généraux, spécifiques à un pays ou à un secteur) qui investissent sur les marchés de la région. La Société investit dans des secteurs tels que la consommation discrétionnaire, les services de communication, la consommation de base, l'énergie, la finance, la santé, l'industrie, les technologies de l'information, les matériaux et l'immobilier. Le gestionnaire du fonds d'investissement alternatif de la société est Baillie Gifford & Co Limited.