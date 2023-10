(Alliance News) - Pacific Horizon Investment Trust PLC a annoncé vendredi une performance négative pour son exercice financier, expliquant que le marché traversait une période qui ne porterait pas ses fruits pour les investisseurs en croissance.

La société, qui fait partie du FTSE 250, est un fonds d'investissement qui vise à réaliser une croissance du capital en investissant dans la région Asie-Pacifique, à l'exclusion du Japon, et dans le sous-continent indien.

"L'année dernière, ces marchés ont été influencés par une reprise de la consommation en Chine plus faible que prévu après la crise, par les tensions géopolitiques persistantes entre les États-Unis et la Chine, par la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis et par la vigueur du dollar américain qui en découle", a déclaré le fonds.

Au cours de l'exercice financier qui s'est achevé le 31 juillet, le fonds a enregistré un rendement négatif de la valeur nette d'inventaire par action de 3,6 %. Cette performance est inférieure à celle de l'indice MSCI All Country Asia ex Japan, qui est positive et s'élève à 0,8 %.

"Il faut s'attendre à ce qu'il y ait des périodes durant lesquelles les investissements de croissance ne seront pas récompensés. Nous nous trouvons actuellement dans une telle phase", a déclaré le président du fonds, Angus Macpherson.

M. Macpherson a annoncé qu'il quitterait le conseil d'administration et son poste de président. Il partira lorsqu'un remplaçant adéquat aura été trouvé, ce qui devrait se faire vers la fin du premier trimestre de l'année prochaine. Vendredi, Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC a annoncé l'arrivée de M. Macpherson en tant qu'administrateur non exécutif, avec l'intention de devenir son président le 1er janvier.

La valeur nette d'inventaire par action est tombée à 637,18 pence à la fin de la période, contre 664,65 pence un an plus tôt. La décote du prix de l'action par rapport à la valeur nette d'inventaire est passée de 2,7 % à 8 %.

La société a proposé un dividende final de 3,25 pence, contre 3,00 pence l'année précédente.

Les actions de Pacific Horizon étaient en hausse de 0,5 % à 543,62 pence chacune à Londres vendredi matin.

Ses investissements les plus performants ont été réalisés dans la société coréenne Samsung Electronics Co, qui a continué à enregistrer des commandes importantes, dans la société indienne de forgeage de l'acier Ramakrishna Forgings Ltd, qui a enregistré une croissance rapide de ses ventes et obtenu de nouvelles commandes, et dans le fabricant coréen d'équipements laser EO Technics Co Ltd, qui a vu ses commandes s'accélérer.

Les principaux détracteurs ont été la société singapourienne Jadestone Energy, qui a connu d'importants problèmes opérationnels sur son principal site de production de liquidités, Montara, en Australie, et dont la production a été interrompue pendant plusieurs mois.

La société de logistique indienne Delhivery a également sous-performé, après que les résultats trimestriels à la fin de 2022 aient déçu, faisant chuter ses actions de 52 %.

L'entreprise chinoise de commerce électronique JD.com a également été une source de faiblesse dans le portefeuille, malgré une performance opérationnelle "raisonnable". La croissance de son chiffre d'affaires s'est ralentie et ses marges ont souffert de la concurrence accrue de sociétés telles que Bytedance, propriétaire de TikTok.

En ce qui concerne l'avenir, le président Macpherson a mis en garde contre la menace potentielle que représente pour les prix des actifs chinois toute extension des sanctions américaines et occidentales à l'encontre de la Chine. La situation intérieure de la Chine entre également en ligne de compte, a-t-il fait remarquer, et il a prédit "une plus grande complexité et un plus grand risque" pour garantir l'exposition des investissements à la Chine.

"Sur la base des informations actuellement disponibles, le gestionnaire et votre conseil d'administration estiment que les risques liés à l'investissement en Chine et dans la région asiatique au sens large sont justifiés par les bénéfices potentiels. La Chine est un partenaire commercial essentiel de l'Occident et seule une confrontation géopolitique extrême justifierait la rupture totale des liens économiques", a déclaré M. Macpherson.

"De manière plus générale, les économies d'Asie, y compris le sous-continent indien, ne sont pas entravées par certains des problèmes qui affectent les marchés plus développés, tels que des niveaux d'endettement élevés et des taux d'inflation importants. La région favorise l'émergence d'entreprises compétitives qui sont bien placées pour bénéficier des principaux moteurs de la croissance à long terme, tels que l'augmentation de la richesse des consommateurs asiatiques, la transition vers les énergies renouvelables et l'ère de l'innovation numérique induite par l'IA."

Par Elizabeth Winter, journaliste senior des marchés d'Alliance News

