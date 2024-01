Pacific Industries Limited est un propriétaire de carrières et un transformateur de pierres naturelles basé en Inde. Les secteurs d'activité de la société comprennent la pierre - granit et quartz, et l'investissement et la finance. La société est engagée dans l'exportation, la fabrication et le commerce de carreaux et de dalles de granit et de dalles de quartz, ainsi que dans d'autres activités de biens et de services. Ses catégories de produits comprennent les granites du nord de l'Inde et les granites du sud de l'Inde. Ses granits du nord de l'Inde comprennent l'Alaska Gold, l'Alaska Cream, l'Alpine White, l'Apple Green, l'Arctic Pearl, le Bianco Antico, le Black Mariachi, le Cheema Pink, le Crystal Blue, le Crystal Yellow, le Desert Brown, le Desert Gold, le Desert Green, le New Imperial Red, le Platinum White, le Rosy Pink et le Royal Cream. Ses granits du sud de l'Inde comprennent Absolute Black, Amba White, Amitas Amadeus, Astoria Pink, Black Beauty, Black Forest, Black Galaxy, Black Pearl, Blue Pearl, Cats Eye, Classic White, Colombo Juparana et Colonial Gold. Les carrières de la société comprennent Indigo, Savannah White, Blue Night et Titanium Black.

Secteur Matériaux de construction