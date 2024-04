Pacific Oak Strategic Opportunity REIT, Inc. est une société d'investissement immobilier (REIT). L'objectif d'investissement de la société est de fournir à ses actionnaires des rendements attrayants et stables et de préserver et restituer les apports en capital de ses actionnaires. La société investit et gère un portefeuille de biens immobiliers opportunistes, de titres de participation immobiliers et d'autres investissements liés à l'immobilier. Elle exerce ses activités dans trois secteurs : les propriétés stratégiques opportunistes et les investissements liés à l'immobilier, les maisons résidentielles et les hôtels. Elle possède environ huit immeubles de bureaux, un portefeuille de bureaux composé de deux immeubles de bureaux et de 25 acres de terrain non aménagé, deux immeubles d'appartements, un hôtel, un portefeuille de maisons résidentielles composé de 2 456 maisons résidentielles, deux investissements dans des terrains non aménagés avec environ 742 acres aménageables, un immeuble de bureaux/de commerce de détail. Pacific Oak Capital Advisors, LLC est le conseiller de la société.

Secteur Sociétés de placement immobilier diversifié