Pacific Shuanglin Bio pharmacy Co Ltd, anciennement Southern Shuanglin Bio pharmacy Co Ltd, anciennement Zhenxing Biopharmaceutical & Chemical Co, Ltd, est une société chinoise qui se consacre principalement à la recherche, au développement, à la production et à la vente de produits sanguins. Les principaux produits de la société sont l'albumine humaine, l'immunoglobuline intraveineuse (pH4), l'immunoglobuline humaine, l'immunoglobuline humaine contre l'hépatite B, l'immunoglobuline antitétanique et l'immunoglobuline antirabique. L'entreprise opère principalement sur le marché national.

Secteur Produits pharmaceutiques