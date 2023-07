Pacific Shuanglin Bio pharmacy Co Ltd, anciennement Southern Shuanglin Bio-pharmacy Co Ltd, anciennement Zhenxing Biopharmaceutical & Chemical Co., Ltd, est une société basée en Chine principalement engagée dans la recherche, le développement, la production et la vente de produits sanguins. Les principaux produits de la société sont l'albumine humaine, l'immunoglobuline intraveineuse (pH4), l'immunoglobuline humaine, l'immunoglobuline humaine contre l'hépatite B, l'immunoglobuline contre le tétanos et l'immunoglobuline contre la rage. La société exerce ses activités principalement sur le marché national.

Secteur Produits pharmaceutiques