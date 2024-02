Pacific Smiles Group Limited exploite des centres dentaires dans lesquels des dentistes indépendants exercent et fournissent des traitements cliniques et des services aux patients. La société possède et exploite les centres de soins dentaires Pacific Smiles et les centres de soins dentaires nib, qui sont situés dans le Territoire de la capitale australienne, en Nouvelle-Galles du Sud, dans l'État de Victoria et dans l'État du Queensland. La société met à la disposition des dentistes des installations entièrement équipées et aménagées, y compris le personnel de soutien, le matériel, le marketing et les services administratifs. La société exploite environ 109 centres dentaires. Les réseaux de centres dentaires de la société sont situés à Belconnen, Manuka, Gungahlin et Tuggeranong dans le Territoire de la capitale australienne (ACT) ; Ashfield, Belmont et Balgowlah en Nouvelle-Galles du Sud ; Caroline Springs et Chirnside Park dans l'État de Victoria, et Birtinya, Bribie Island et Capalaba dans l'État du Queensland.

Secteur Installations et services en soins de santé