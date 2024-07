Pacific Software Inc. a annoncé la nomination du professeur Robert Schiestl au poste de conseiller scientifique en chef (CSA), avec effet immédiat. Robert Schiestl est un scientifique de renom qui a obtenu son doctorat à l'université de Vienne, en Autriche, et qui possède une vaste expérience en toxicologie moléculaire, en prévention du cancer et en génomique. Il a été professeur adjoint et associé au département de recherche sur le cancer et plus tard de toxicologie à l'école de santé publique de Harvard.

Il est actuellement professeur émérite de pathologie, de sciences de la santé environnementale et de radio-oncologie à l'UCLA. Il a été directeur du Centre de génomique environnementale de l'UCLA, membre du Centre de cancérologie de l'UCLA et des Sciences de la santé au travail et de l'environnement. Il a également été membre du programme interdépartemental de toxicologie moléculaire (comité consultatif) à l'UCLA.

Le Dr Schiestl est l'auteur de plus de 200 publications évaluées par des pairs et a reçu de nombreux prix pour ses recherches et ses contributions à la science. Les travaux du Dr Schiestl se concentrent sur les mécanismes de stabilité génétique et sur le développement de stratégies de prévention des maladies génétiques et du cancer. Ses recherches ont permis de mieux comprendre le stress oxydatif et son impact sur la santé, ce qui correspond parfaitement à la mission de l'entreprise, qui consiste à développer des produits de soins de la peau innovants et des compléments alimentaires fondés sur la science.

Les réalisations et les contributions du Dr Schiestl sont les suivantes Plus de 200 publications dans des revues scientifiques évaluées par des pairs, 9 communiqués de presse, 16 brevets et 6 entreprises. Récipiendaire de nombreux prix, dont le prix du leadership exceptionnel dans le domaine des soins de santé 2022, le prix du visionnaire exceptionnel dans le domaine des soins de santé 2023, le prix de l'organisation exceptionnelle dans le domaine des soins de santé 2024, le prix de l'éducation exceptionnelle 2023, le prix du leadership MORE exceptionnel (argent et immobilier) en 2023, le prix CXO exceptionnel 2024 en tant que meilleur PDG, le prix du leadership exceptionnel dans le domaine de l'Internet 2024, le prix du meilleur orateur à la Conférence internationale sur les soins infirmiers, la sécurité des patients et les soins de santé 2023. Recherche pionnière dans le domaine de la stabilité génétique et de la prévention du cancer et de la santé.

Développement de nouvelles stratégies pour lutter contre les problèmes de santé liés au stress oxydatif.