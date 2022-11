Pour sauver le saumon, les États-Unis approuvent la plus grande suppression de barrage de l'histoire 17/11/2022 | 20:34 Envoyer par e-mail :

Une agence américaine cherchant à restaurer l'habitat des poissons menacés d'extinction a donné son approbation finale jeudi pour la mise hors service de quatre barrages à cheval sur la frontière entre la Californie et l'Oregon, la plus grande entreprise de suppression de barrages de l'histoire des États-Unis. La suppression des barrages devrait améliorer la santé de la rivière Klamath, la route qu'empruntent le saumon chinook et le saumon coho, espèce menacée, de l'océan Pacifique à leurs frayères en amont, et d'où les jeunes poissons retournent à la mer. La Commission fédérale de réglementation de l'énergie des États-Unis a émis un ordre de restitution des licences de barrage et approuvé la suppression des barrages. Le projet est depuis longtemps l'objectif de plusieurs tribus indigènes dont les ancêtres ont vécu du saumon pendant des siècles, mais dont le mode de vie a été perturbé par la colonisation européenne et la demande d'électrification rurale au 20e siècle. "Le saumon de Klamath rentre à la maison", a déclaré Joseph James, président de la tribu Yurok, dans un communiqué. "Le peuple a mérité cette victoire et avec elle, nous poursuivons notre devoir sacré envers les poissons qui ont soutenu notre peuple depuis le début des temps." Le changement climatique et la sécheresse ont également stressé l'habitat du saumon ; la rivière est devenue trop chaude et trop pleine de parasites pour que de nombreux poissons puissent survivre. Les barrages situés sur des terres fédérales, qui à pleine capacité fournissent suffisamment d'électricité pour 70 000 foyers, seront cédés par la compagnie d'électricité PacifiCorp, une unité de Berkshire Hathaway de Warren Buffett. Confrontée à de nouvelles réglementations coûteuses qui comprenaient la construction de grilles et d'échelles à poissons, la société a préféré conclure un accord avec les tribus et le gouvernement américain pour mettre les barrages hors service. PacifiCorp contribue à hauteur de 200 millions de dollars à la suppression des barrages, payés par une surcharge sur ses clients en Oregon et en Californie, a déclaré Bob Gravely, un porte-parole de la société, et les électeurs californiens ont approuvé une mesure obligataire pour que l'État fournisse 250 millions de dollars supplémentaires.

