Packaging Corp of America a dépassé les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires trimestriel lundi, grâce à une hausse des prix, une amélioration de la production et une reprise de la demande pour ses produits d'emballage en carton ondulé.

Les entreprises de papier et d'emballage ont bénéficié d'une hausse des ventes de biens et du commerce électronique de détail pendant la pandémie, mais leur fortune s'est érodée avec la réouverture des économies, ce qui a entraîné un ralentissement de la demande tout au long de l'année.

Toutefois, les volumes de vente recommencent à croître cette année grâce à l'amélioration de la production et des expéditions. En février, le géant européen de l'emballage papier Smurfit Kappa a déclaré que le pire de l'effondrement de la demande semblait être passé.

Packaging Corp of America, qui fournit des emballages à diverses industries, dont l'alimentation et les boissons, le commerce de détail et les produits chimiques, a déclaré que son segment de l'emballage avait vu ses expéditions par jour augmenter de 11 %, les expéditions de produits en carton ondulé ayant connu une hausse de 9,2 %.

La société Packaging Corp, basée à Lake Forest (Illinois), bénéficie également d'une série d'augmentations de prix qu'elle a mises en œuvre en janvier. La société a déclaré qu'elle avait commencé à appliquer une augmentation de prix de 100 dollars par tonne pour toutes les catégories de papier à compter du 1er avril.

Pour le deuxième trimestre, la société prévoit un bénéfice de 2,07 dollars par action.

La société a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les augmentations des tarifs ferroviaires au cours du premier et du deuxième trimestre entraînent une augmentation des dépenses de fret et de logistique.

Le chiffre d'affaires net de la société a atteint 1,98 milliard de dollars au premier trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes qui était de 1,91 milliard de dollars, selon les données de LSEG.

Le bénéfice net ajusté pour les trois mois se terminant le 31 mars est tombé à 1,72 $ par action, contre 2,20 $ un an plus tôt, mais a dépassé les attentes des analystes, qui tablaient sur 1,68 $ par action. (Reportage de Deborah Sophia et Anandita Mehrotra à Bengaluru ; rédaction de Shailesh Kuber)