23 juillet - Packaging Corporation of America a prévu pour le troisième trimestre un bénéfice supérieur aux estimations du marché, grâce à une hausse des prix et à une forte demande pour ses produits d'emballage en carton ondulé.

La demande d'emballages en carton ondulé et de cartons d'emballage s'améliore lentement après un ralentissement post-pandémique qui a été suivi d'un coup de pouce du commerce électronique et des services de livraison pendant les périodes de fermeture.

L'entreprise fournit du papier et des produits d'emballage à des secteurs tels que l'alimentation et les boissons, le commerce de détail et les produits chimiques.

PKG prévoit un bénéfice de 2,45 dollars par action pour le troisième trimestre, supérieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 2,43 dollars par action, selon les données de LSEG.

La société basée à Lake Forest, dans l'Illinois, a déclaré un bénéfice trimestriel ajusté de 2,20 dollars par action, dépassant les estimations de 2,14 dollars.

Les expéditions de produits en carton ondulé par jour ont augmenté de 9,2 % en glissement annuel.

Le revenu total pour le deuxième trimestre clos le 30 juin était de 2,08 milliards de dollars, en hausse de 6,3 % par rapport à l'année précédente, contre des attentes de 2,02 milliards de dollars. (Reportage d'Aishwarya Jain ; Rédaction de Mohammed Safi Shamsi)