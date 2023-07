Packaging Corporation of America annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2023

Hier à 23:16 Partager

Packaging Corporation of America a publié ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2023. Pour le deuxième trimestre, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 1 952,1 millions USD, contre 2 237,3 millions USD il y a un an. Le bénéfice net s'est élevé à 202,7 millions USD, contre 301,5 millions USD l'année précédente. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies s'est élevé à 2,25 USD, contre 3,22 USD il y a un an. Le bénéfice dilué par action des activités poursuivies s'est élevé à 2,24 USD, contre 3,2 USD il y a un an.

Pour le semestre, le chiffre d'affaires s'est élevé à 3 928,4 millions d'USD contre 4 373,7 millions d'USD il y a un an. Le bénéfice net s'est élevé à 392,8 millions d'USD, contre 555,7 millions d'USD il y a un an. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies est de 4,37 USD, contre 5,93 USD l'année précédente. Le bénéfice dilué par action des activités poursuivies s'est élevé à 4,35 USD, contre 5,91 USD il y a un an.