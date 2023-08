Pact Group Holdings Ltd est un fournisseur australien de solutions d'emballage spécialisées, au service des secteurs de la consommation et de l'industrie. Il se spécialise dans la fabrication et la fourniture d'emballages en plastique rigide et en métal, de solutions de manutention, de services de fabrication en sous-traitance et de services de recyclage et de durabilité. Ses segments comprennent l'emballage et le développement durable, la manutention et la mise en commun des matériaux et les services de fabrication en sous-traitance. Le secteur de l'emballage et du développement durable est engagé dans la fabrication et la fourniture d'emballages en plastique rigide et en métal et de services associés, ainsi que de services de recyclage et de développement durable. Le segment Manutention et mise en commun est engagé dans la fabrication et la fourniture de produits de manutention et la prestation de services associés, ainsi que dans les services de mise en commun. Le secteur des services de fabrication sous contrat est engagé dans la fabrication sous contrat et les services d'emballage. Ses produits et services comprennent Pact Packaging, Pact Reuse et Pact Recycling.

