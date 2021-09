PACTE NOVATION : La transformation digitale des entreprises au cœur des futurs business model

La transformation digitale des entreprises au cœur des futurs business model

Depuis plusieurs années, les entreprises ont amorcé une révolution profonde de leurs usages en s'appuyant de plus en plus sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Certains secteurs ont même complètement adapté leur business model à la transformation digitale des entreprises et ne proposent plus que des produits et services en ligne. La crise sanitaire a encore accentué ce phénomène et crée de nouvelles opportunités de rattrapage, voire d'accélération.

Les business model de demain, entre physique et digital

L'omniprésence du web et des solutions en SaaS (Software As A Service) alliées à des méthodes de développement informatique plus agiles permettent aux entreprises d'innover et de produire dans des délais courts. Par ailleurs, les périodes de confinement ont imposé à la plupart des établissements de dématérialiser intégralement leur parcours client. Certaines TPE et PME bénéficient même d'un chèque numérique à cet effet. Ainsi, le domaine de l'UX Design explose, valorisant la fluidité de l'expérience utilisateur tout en conservant certains guichets physiques.

Le Big Data et l'intelligence artificielle s'orientent vers l'analyse systématique des corrélations et donc de la prédictibilité des comportements, avec des cas d'usage extrêmement divers comme le ciblage publicitaire et la vente, mais aussi la lutte anti-fraude et le blanchiment de capitaux.

Quant à l'Internet des objets, ou IoT, son potentiel est encore fortement sous-évalué. La crise actuelle et le vieillissement de la population supposent une surveillance accrue des indicateurs de santé (rythme cardiaque, glycémie, pratique du sport) rendue possible par la performance des objets connectés. Le succès de la commande vocale ne se dément pas non plus.